"Porodica ga se odrekla jer je..." Prijatelj pokojnog Matije izneo šok detalje o uzroku njegove smrti, tvrdi da nije umro od infekcije: Znam ga 20 godina

Kurir pre 19 minuta
"Porodica ga se odrekla jer je..." Prijatelj pokojnog Matije izneo šok detalje o uzroku njegove smrti, tvrdi da nije umro od…

Pripadnici domaće estrade ostali su u šoku i neverici zbog prerane smrti Matije Radulovića, koji je imao samo 43 godine.

Danima unazad spekuliše se o mogućim uzrocima njegove smrti, a prvi se oglasio nekadašnji učesnik Zadruge, Branislav Radonić Brendon. Na društvenim mrežama pojavila su se nagađanja da je Maki preminuo nakon operacije zuba, ali zvaničnih potvrda za sada nema. Stomatološka ordinacija u kojoj je lečen danas se prvi put oglasila i izdala zvanično saopštenje, o čemu više možete čitati ovde. Dodatno uznemirenje javnosti izazvalo je i obraćanje još jednog bivšeg zadrugara
