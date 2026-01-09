Gorska služba spasavanja spasila tri planinara na Rtnju

Gorska služba spasavanja spasila tri planinara na Rtnju

Spasioci Gorske službe spasavanja (GSS) Srbije sinoć su uspešno realizovali akciju spasavanja planinara na severnoj strani planine Rtanj, u kojoj su sva tri planinara bezbedno zbrinuta.

Kako se navodi u objavi na Instagram profilu GSS, planinari su skrenuli sa obeležene staze i nisu bili u mogućnosti da se na nju vrate usled iscrpljenosti i smanjene vidljivosti, a sama akcija se desila na severnoj strani planine, odnosno na stazi poznatoj kao Sitna stena. "U akciji je učestvovalo šestoro spasilaca, a intervencija je trajala skoro četiri sata. Zahvaljujući brzoj reakciji, dobroj koordinaciji i timskom radu, sva tri lica su bezbedno zbrinuta i
