Gorska služba spasavanja spasila tri planinara na Rtnju

Spasioci Gorske službe spasavanja (GSS) Srbije sinoć su uspešno realizovali akciju spasavanja planinara na severnoj strani planine Rtanj, u kojoj su sva tri planinara bezbedno zbrinuta.

Kako se navodi u objavi na Instagram profilu GSS, planinari su skrenuli sa obeležene staze i nisu bili u mogućnosti da se na nju vrate usled iscrpljenosti i smanjene vidljivosti, a sama akcija se desila na severnoj strani planine, odnosno na stazi poznatoj kao Sitna stena. "U akciji je učestvovalo šestoro spasilaca, a intervencija je trajala skoro četiri sata. Zahvaljujući brzoj reakciji, dobroj koordinaciji i timskom radu, sva tri lica su bezbedno zbrinuta i