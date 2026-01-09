(Foto/video) Drama na Rtnju: Tri osobe se izgubile na planini, sneg ih okovao: Akcija Gorske službe spasavanja trajala četiri sata

Sve tri osobe predate su nadležnim službama Šest članova Gorske službe spasavanja Srbije je učestvovalo u akciji.

Na severnoj strani Rtnja, na stazi poznatoj kao Sitna stena, spasioci Gorske službe spasavanja Srbije uspešno su realizovali još jednu zahtevnu akciju. Prema prvim informacijama, tri osobe su se izgubile na ovoj planini. Planinari su skrenuli sa obeležene staze i nisu bili u mogućnosti da se na nju vrate usled iscrpljenosti i smanjene vidljivosti. U akciji je učestvovalo šest spasilaca, a intervencija je trajala skoro četiri sata. Zahvaljujući brzoj reakciji,