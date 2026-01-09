"Iz mafije ne može tek tako da se izađe": Ponoš o Vučićevoj tvrdnji da niko ne napušta SNS

Unazad nekoliko meseci Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, u svakom javnom nastupu ponavlja da nijedan funkcioner Srpske napredne stranke nije napustio stranku, uprkos tome što su u protekloj godini bili izloženi velikim pritiscima, pretnjama i medijskom linču, a da se neki, poput Zorane Mihajlović vraćaju.

Komentatišući ovu predsednikovu tvrdnju, Zdravko Ponoš, predsednik Srbija centra, primećuje da „iz mafije ne može tek tako da se izađe“. Neki su, napominje Ponoš, mislili da mogu da izađu nakon što napune koferi i plate alimentaciju, ali su uspeli retki, oni koji u koferu, uz bogatstvo imaju i ucenjivački materijal za familiju, prenosi Danas. Vučić objašnjava da su funkcioneri SNS ostali verni stranci, iako se protiv njih vodila svakodnevna brutalna kampanja.