Još jedan ledeni dan u Srbiji - vanredna situacija u osam opština, najteže u Loznici

NOVI SAD, BEOGRAD - Najhladniji dan od početka godine, najniža temperatura izmerena je u Sjenici i Smederevskoj Palanci i iznosi minus 17 stepeni Celzijusa, a najviša temperatura u Srbiji registrovana je u Negotinu - tri stepena ispod nule. U Srbiji je na snazi četvrti stepen pripravnosti, a prognoza za danas najavljuje ledenu kišu. Obilne snežne padavine u pojedinim mestima napravile su ozbiljne poteškoće u saobraćaju i snabdevanju električnom energijom. Vanredna situacija proglašena je u: Valjevu,

- Vanredna situacija u Sjenici zbog problema izazvanih snegom Na teritoriji opštine Sjenica danas je uvedena vanredna situacija zbog problema koje su izazvao obilan sneg. - Na teritoriji Čačka putevi prvog prioriteta uglavnom očišćeni, počelo čišćenje ostalih Na teritoriji grada Čačka putevi prvog prioriteta su uglavnom očišćeni i počelo je čišćenje puteva niže kategorije, izjavio je direktor JP Gradac Čačak, Milan Bojović. - U mioničkim selima glavni putevi