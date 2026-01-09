Povodom Dana Republike Srpske na Trgu Krajine u Banjaluci održan svečani defile

Serbian News Media pre 6 sati
Povodom Dana Republike Srpske na Trgu Krajine u Banjaluci održan svečani defile

Povodom Dana Republike Srpske (RS) na Trgu Krajine u Banjaluci je održan svečani defile, u kojem je učestvovalo 800 policijskih službenika razvrstanih u 14 ešalona i 11 motovorizovanih ešalona.

U defileu je učestvovao i 1.931 učesnik iz civilnog sektora iz 38 organizacija razvrstanih u 44 ešalona. Dozvolu za početak svečanog defilea dao je premijer Republike Srpske Savo Minić, a potom su intonirane himne Republike Srpske i Srbije, „Moja Republika“ i „Bože pravde“. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir rekao je da je na svečanom defileu „koračala Republika Srpska“. Naveo je da se „RS konstantno napada od 1995. do danas“, kao i da je
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

U Istočnom Sarajevu spektakularan vatromet za Dan Republike Srpske

U Istočnom Sarajevu spektakularan vatromet za Dan Republike Srpske

Telegraf pre 59 minuta
Minić: Republika Srpska je bastion mira i slobode

Minić: Republika Srpska je bastion mira i slobode

Euronews pre 1 sat
Republika Srpska je zavet heroja! Svečani defile u Banjaluci i vatromet u Istočnom Sarajevu na Dan RS

Republika Srpska je zavet heroja! Svečani defile u Banjaluci i vatromet u Istočnom Sarajevu na Dan RS

Sputnik pre 2 sata
Dodik: Srpska ima snagu, dostojanstvo i narod koji stoji uspravno

Dodik: Srpska ima snagu, dostojanstvo i narod koji stoji uspravno

Euronews pre 5 sati
Svečanim defileom na Trgu Krajine u Banjaluci završeno obeležavanje Dana Republike Srpske

Svečanim defileom na Trgu Krajine u Banjaluci završeno obeležavanje Dana Republike Srpske

RTV pre 5 sati
Dan Republike Srpske obeležava se danas u Banjaluci

Dan Republike Srpske obeležava se danas u Banjaluci

NIN pre 10 sati
Predstavnici vlada Srbije i RS položili vence pred novosagrađeni spomenik poginulim srpskim borcima

Predstavnici vlada Srbije i RS položili vence pred novosagrađeni spomenik poginulim srpskim borcima

Beta pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Republika SrpskaBanjalukaMinistar unutrašnjih poslova

Balkan, najnovije vesti »

(Video) Rod Blagojević zapevao "Tamo daleko": U društvu Dodika u Banjaluci: "Nije zaboravio svoje korene"

(Video) Rod Blagojević zapevao "Tamo daleko": U društvu Dodika u Banjaluci: "Nije zaboravio svoje korene"

Blic pre 2 sata
Vulin: Referendum u Srpskoj je neophodan

Vulin: Referendum u Srpskoj je neophodan

Vesti online pre 45 minuta
(Video) I Rod Blagojević zapevao u Srpskoj "Tamo daleko" u duetu s Dodikom na proslavi Dana RS u Banjaluci

(Video) I Rod Blagojević zapevao u Srpskoj "Tamo daleko" u duetu s Dodikom na proslavi Dana RS u Banjaluci

Dnevnik pre 1 sat
U Istočnom Sarajevu spektakularan vatromet za Dan Republike Srpske

U Istočnom Sarajevu spektakularan vatromet za Dan Republike Srpske

Telegraf pre 59 minuta
Dodik: Srpska ne pretenduje na bilo čije vlasništvo

Dodik: Srpska ne pretenduje na bilo čije vlasništvo

Vesti online pre 2 sata