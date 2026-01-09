(VIDEO) Najvlažniji skandal koji je NBA ikada videla

Utakmica NBA lige između Čikaga i Majamija odložena je zbog kondenzacije na terenu u "Junajted centru" u Čikagu.

Iznenađujuća vest za američke standarde, ali, eto, dešava se… Nakon skoro dva sata čekanja, dok su igrači oba tima kružili između svlačionica i terena, NBA je u saopštenju objavila odlaganje utakmice. Osoblje za održavanje „Junajted centra“ radilo je na sušenju terena više od sat vremena, ali je vlaga ostala na parketu i uslovi nisu bili pogodni za takmičenje. Zašto se stvorila kondenzacija? Uprkos temperaturama koje su u četvrtak dostigle skoro 10 stepeni