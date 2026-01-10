Naslovne strane za subotu 10. januar 2026. godine

Beta pre 1 sat

Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja od subote, 10.januara 2026. godine, pišu o proslavi Dana Republike Srpske u Banjaluci, vanrednom stanju u pojedinim opštinama izazvanim snežnim padavinama, postupku protiv ministra Nikole Selakovića, stanju u Ukrajini i Venecueli.

BLIC - O tome šta bi potencijalna aneksija Grenlanda koju najavljuje Tramp značila za pravni status Kosova i Metohije u: "Možemo samo da seirimo". Detaljan kalkulator "Kolika će vam biti penzija posle 15, 20 i 40 godina staža". Nova tura basnoslovnih sankcija koje razmatra Vašington "Srbiju ne bi izuzeli ni ovaj put".

VEČERNJE NOVOSTI - "Ustaška 'crkva' opet vreba Srbe i njihove hramove", o proslavi Badnje večeri koju su u Splitu organizovali hrvatski Domovinski pokret i Hrvatski pravoslavni centar. Izveštaj sa defilea u Banjaluci "Srpska ne da ime i heroje". Nakon poslednje velike zaplene u Beogradu, list istražuje i "Odakle sve stiže oružje za sukob klanova?"

DANAS - Opoziciono nastrojena javnost traži "Državni vrh da odgovara zbog Informerove žurke", nakon što se ispostavilo da je političarima vladajuće partije četničke pesme pevao osuđivani ubica. "Kultura je na aparatima, a 2026. može biti godina njenog potpunog uništenja", kaže dramaturg Hubač. Sagovornici lista tvrde i da "Vučić hoće da obesmisli postupak protiv Nikole Selakovića.

NOVA - "Struja će doći za 72 sata, ako ne bude novih neprilika" poručila gradonačelnica Loznice meštanima koji protestuju zbog kolapsa energetskog sistema. Intervju sa kopredesednikom ZLF-a Radomirom Lazovićem pod naslovom: "Vlast se valja u blatu, a Dačić se kao dvorska luda veseli i plače". "Nova" donosi i poruke koje su razmenjivali optuženi u aferi "Generalštab", a koje su završile u sudskim spisima.

POLITIKA - "Kurti u korist Rašića opet oteo mandat Srpskoj listi", kaže list nakon definitivnog prebrojavanja glasova nakon izbora na Kosovu. "Gađanje 'orešnikom' je poruka Briselu i Vašingtonu", povodom udara ruskog najsavremenijeg raketnog oruđa na postrojenje u Ukrajini. O epidemiološkoj situaciji u: "Grip i respiratorne infekcije 'obaraju' sve".

