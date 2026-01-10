Vremenska prognoza za subotu, 10. januar: Hladno sa snegom

U Srbiji će i danas biti oblačno i hladno, ujutro sa slabim mrazom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Uglavnom će svuda padati sneg, sem na severu zemlje gde će uglavnom biti suvo.

Južno od Save i Dunava očekuje manje povećanje debljine snežnog pokrivača.

Na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije lokalno se očekuje od 10 do 15 santimetara novog snega, a u planinskim predelima i više.

Slab vetar promenljivog smera će postepeno skrenuti na slab do umeren severac.

Najniža temperatura biće od minus šest na severu Vojvodine, do jednog stepena na jugu Srbije, a najviša od minus tri na severu Vojvodine, do četiri na jugu Srbije.

U Beogradu će biti oblačno, hladno i uglavnom suvo uz moguć slab sneg. Temperatura bez većeg kolebanja: od minus jedan do nula stepeni, uveče u padu. 

(Beta, 10.01.2026)

