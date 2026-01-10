Bivši ambasador u Belorusiji: Pitanje vremena kada će Rusija prodati Srbiju

Bivši ambasador u Belorusiji Srećko Đukić je danas izjavio da je pitanje vremena kada će Moskva „predati i prodati Srbiju i srpske interese“ i dodao da se predsednik Srbije Aleksandra Vučić u dobroj meri oslanjao na ruske pozicije i uticaj.

To je izuzetno loša procena, koja može skupo koštati ne samo srpski režim, već i celu zemlju, rekao je Đukić. Administracija američkog predsednika Donalda Trampa je postavila uslov, stavljajući do znanja da se mora povući ruska energija, najpre nafta, pa gas, sa Balkana, odnosno iz Srbije, izjavio je Đukić portalu Simptom. Prema Đukićevim rečima, hapšenje i odvođenje u SAD predsednika Venecuele Nikolasa Madura je pokazalo da je tamo gde je prisutna Rusija – u