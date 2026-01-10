Dvojica maloletnika pravila haos u Skoplju! Jurili motociklom, pa udarili policajca

Kurir pre 23 minuta  |  Beta
Dvojica maloletnika pravila haos u Skoplju! Jurili motociklom, pa udarili policajca

Dva 16-godišnjaka uhapšena su u Skoplju nakon što su motociklom udarili i povredili policajca.

Kako je saopštilo ministarstvo unutrašnjih poslova Severne Makedonije, u 00.45 skopski policajci su na području Karpoša lišili slobode i priveli dvojicu 16-godišnjaka iz Skoplja. Prethodno su na jednom skopskom bulevaru, 10 minuta posle ponoći, prilikom obavljanja službene dužnosti primetili motocikl bez registracije, kojim je upravljao jedan od maloletnika, koji se nije zaustavio na znak stop, nakon čega je motociklom udario policajca i povredio ga. "Ubrzo, nakon
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

(Foto, video) Jedinstvo i snaga srpske: Svečani defile u Banjaluci povodom Dana Republike i Dana borca

(Foto, video) Jedinstvo i snaga srpske: Svečani defile u Banjaluci povodom Dana Republike i Dana borca

Dnevnik pre 1 dan
Republika Srpska je zavet heroja! Svečani defile u Banjaluci i vatromet u Istočnom Sarajevu na Dan RS

Republika Srpska je zavet heroja! Svečani defile u Banjaluci i vatromet u Istočnom Sarajevu na Dan RS

Sputnik pre 5 sati
Ako planirate putovanje u Grčku: Granični prelaz Evzoni će biti zatvoren, evo koliko dugo

Ako planirate putovanje u Grčku: Granični prelaz Evzoni će biti zatvoren, evo koliko dugo

Dnevnik pre 9 sati
MUP Crne Gore detaljno o stanju sa poplavama: Nivo reka stagnira, ali i dalje ima ugroženih kuća

MUP Crne Gore detaljno o stanju sa poplavama: Nivo reka stagnira, ali i dalje ima ugroženih kuća

Kurir pre 1 dan
Niz problema zbog snega i kiše u Crnoj Gori

Niz problema zbog snega i kiše u Crnoj Gori

Danas pre 1 dan
(Foto) Sneg i kiša izazvali velike probleme u regionu: U Severnoj Makedoniji žuti nivo upozorenja na poplave

(Foto) Sneg i kiša izazvali velike probleme u regionu: U Severnoj Makedoniji žuti nivo upozorenja na poplave

Newsmax Balkans pre 1 dan
Granična policija: Neistinita informacija iz Hrvatske o mogućem napadu na granične prelaze BiH

Granična policija: Neistinita informacija iz Hrvatske o mogućem napadu na granične prelaze BiH

Slobodna Evropa pre 1 dan

Ključne reči

SkopljeMakedonijaMinistarstvo unutrašnjih poslovaSeverna Makedonija

Balkan, najnovije vesti »

Dvojica maloletnika pravila haos u Skoplju! Jurili motociklom, pa udarili policajca

Dvojica maloletnika pravila haos u Skoplju! Jurili motociklom, pa udarili policajca

Kurir pre 23 minuta
(Video) Rod Blagojević zapevao "Tamo daleko": U društvu Dodika u Banjaluci: "Nije zaboravio svoje korene"

(Video) Rod Blagojević zapevao "Tamo daleko": U društvu Dodika u Banjaluci: "Nije zaboravio svoje korene"

Blic pre 5 sati
(Foto, video) Jedinstvo i snaga srpske: Svečani defile u Banjaluci povodom Dana Republike i Dana borca

(Foto, video) Jedinstvo i snaga srpske: Svečani defile u Banjaluci povodom Dana Republike i Dana borca

Dnevnik pre 1 dan
U Banjaluci održan svečani defile povodom Dana Republike Srpske: Učestvovalo 1.300 policijskih službenika

U Banjaluci održan svečani defile povodom Dana Republike Srpske: Učestvovalo 1.300 policijskih službenika

Telegraf pre 1 dan
Učenik napao učenicu i nožem je ubo u lice i leđa: Užas u Sloveniji

Učenik napao učenicu i nožem je ubo u lice i leđa: Užas u Sloveniji

Telegraf pre 1 dan