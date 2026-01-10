„Topim sneg, sram ih bilo, da li se njihova deca tako kupaju?“: Trideset domaćinstava kod Novog Sada već tri meseca bez struje i vode

Pre skoro mesec dana bili smo u naselju Kamenolom na Fruškoj gori, gde su meštani ostali bez struje i vode.

Na najhladniji dan ove zime, vratili smo se tamo i zatekli istu - nepromenjenu situaciju. Ljudi žive bez električne energije i vode, bez javnog prevoza, na uzvišenju gde su zimi putevi klizavi i neočišćeni, a dolazak do prve prodavnice i osnovnih potrepština predstavlja pravi podvig. Na samo 30 kilometara od Novog Sada nalazi se naselje u kom mrak dolazi ranije, a odlazi kasnije. U naselju Kamenolom, na obroncima Fruške gore, zima je teža i oštrija nego bilo gde u