Zamenik predsednika Opštine Sjenica: Temperatura išla do -17, imamo mali broj mašina - sedam sela bilo zavejano

N1 Info pre 1 sat  |  N1 Beograd
Zamenik predsednika Opštine Sjenica Radiša Knežević objasnio je zašto je proglašeno vanredno stanje u ovoj opštini, naveo da je Sjenica siromašna opština i da nema mnogo kapaciteta u pogledu mašina, ali da su sve službe na terenu i rade na otklanjanju štete.

Knežević ističe za N1 da je stanje u ovoj opštini vanredno, a da je temperatura išla i do -17 stepeni. "Juče smo u 10.00 zakazali sednicu opštinskog Štaba za vanredne situacije i posle detaljne analize doneli smo odluku da uvedemo vanredno stanje na celoj teritoriji opštine Sjenica. Sve naše strukture su juče na sednici podnele izveštaj kakvo je stanje i na sednici smo jednoglasno proglasili vanredno stanje. Juče je bilo -17, čak na nekim mestima i ispod toga",
Sjenica

