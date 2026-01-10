Zemljotres na jugu Italije

N1 Info pre 18 minuta  |  FoNet
Zemljotres na jugu Italije

Zemljotres jačine 5,1 stepeni Rihterove skale pogodio je jutros područje Kalabrije u Italiji, a prema prvim informacijama italijanskih medija, u potresu nije bilo stradalih.

Evropski mediteranski seizmološki centar objavio je da se zemljotres dogodio u 5.53 časova po lokanom vremenu. Epicentar je bio u Jonskom moru, 84 kilometra jugoistočno od grada Ređo di Kalabrija, na dubini od 33 kilometara, navedeno je na sajtu tog centra. Potres se osetio u krugu od 350 kilometara od epicentra - u Italiji, Grčkoj i na Malti.
