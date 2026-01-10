Ujutru mraz, preko dana slab sneg i ledena kiša: temperature do četiri stepena

U Srbiji će biti oblačno i hladno, ujutru uglavnom sa slabim, a na severu Vojvodine i umerenim mrazem i retkom pojavom slabog snega ili kiše koja će se lediti na tlu, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

U toku dana na severu će biti uglavnom suvo - tek ponegde je moguće provejavanje slabog snega, u zapadnim i jugozapadnim, kao i u planinskim predelima Srbije sa snegom, a u ostalim krajevima sa kišom, susnežicom i snegom sa tendencijom prelaska u sneg u popodnevnim i večernjim satima i u ovim krajevima. U predelima južnije od Save i Dunava očekuje se manje povećanje visine snežnog pokrivača, na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije lokalno se očekuje od 10 do 15