Silna Mađarska razbila Francusku

Vaterpolo reprezentacija Mađarske savladala je Francuze 15:7 na otvaranju Evropskog prvenstva u Beogradu u prvom kolu grupe A i tako napravila veliki korak ka prolazu u narednu fazu takmičenja.

Utakmica je po broju šuteva bila poravnata, Mađari su imali 29, Francuzi 27, ali su naši susedi bili neuporedivo bolje fokusirani kad je u pitanju akciona igra. Krenuli su furiozno, prva tri gola su postigli iz kontre, mogli su da budu i ubedljiviji ali su pri rezultatu 1:0 propustili napad pred samim golmanom Francuske, dok su u situacijama kada su imali „šest na šest“ postigli četiri gola od 11 pokušaja, dok je Francuska bila neuporedivo slabija – tek tri pogotka