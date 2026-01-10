Silna Mađarska razbila Francusku

Nova pre 1 sat  |  Autor: Strahinja Nikolić
Silna Mađarska razbila Francusku

Vaterpolo reprezentacija Mađarske savladala je Francuze 15:7 na otvaranju Evropskog prvenstva u Beogradu u prvom kolu grupe A i tako napravila veliki korak ka prolazu u narednu fazu takmičenja.

Utakmica je po broju šuteva bila poravnata, Mađari su imali 29, Francuzi 27, ali su naši susedi bili neuporedivo bolje fokusirani kad je u pitanju akciona igra. Krenuli su furiozno, prva tri gola su postigli iz kontre, mogli su da budu i ubedljiviji ali su pri rezultatu 1:0 propustili napad pred samim golmanom Francuske, dok su u situacijama kada su imali „šest na šest“ postigli četiri gola od 11 pokušaja, dok je Francuska bila neuporedivo slabija – tek tri pogotka
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Ubedljive pobede Španije i Mađarske na startu Evropskog prvenstva u vaterpolu

Ubedljive pobede Španije i Mađarske na startu Evropskog prvenstva u vaterpolu

Danas pre 22 minuta
Kapiten Delfina poziva navijače u Arenu: Neka tribine budu pune!

Kapiten Delfina poziva navijače u Arenu: Neka tribine budu pune!

Sputnik pre 22 minuta
Španci pobedom otvorili Evropsko prvenstvo u Beogradu

Španci pobedom otvorili Evropsko prvenstvo u Beogradu

Sputnik pre 1 sat
Vaterpolisti Španije pobedili Izrael sa 23 poena razlike

Vaterpolisti Španije pobedili Izrael sa 23 poena razlike

Novi magazin pre 1 sat
Dobar početak Mađara: Francuska razbijena na startu Evropskog prvenstva

Dobar početak Mađara: Francuska razbijena na startu Evropskog prvenstva

Večernje novosti pre 2 sata
Mađarska ubedljivo savladala Francusku na EP u Beogradu

Mađarska ubedljivo savladala Francusku na EP u Beogradu

Politika pre 2 sata
Srbija večeras protiv Holandije startuje na EP u Beogradu

Srbija večeras protiv Holandije startuje na EP u Beogradu

RTV pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

VaterpoloEvropsko prvenstvoMađarskaFrancuska

Sport, najnovije vesti »

Čudo u FA kupu: Šestoligaš izbacio aktuelnog šampiona

Čudo u FA kupu: Šestoligaš izbacio aktuelnog šampiona

Danas pre 7 minuta
„To me je pogodilo“: Dejan Stanković progovorio o Ivanićevoj povredi

„To me je pogodilo“: Dejan Stanković progovorio o Ivanićevoj povredi

Danas pre 57 minuta
Pratite UŽIVO Srbija – Holandija: Start delfina na EP

Pratite UŽIVO Srbija – Holandija: Start delfina na EP

Sport klub pre 17 minuta
Leskovačka Dubočica počela pripreme sa bivšim trenerom niškog Radničkog i najavom boljih dana

Leskovačka Dubočica počela pripreme sa bivšim trenerom niškog Radničkog i najavom boljih dana

Južne vesti pre 2 minuta
FA kup - Šest golova za 120 minuta uz gomilu preokreta, pa DEVET penal serija - Njukasl ide dalje, Petrović ima za čim da žali!…

FA kup - Šest golova za 120 minuta uz gomilu preokreta, pa DEVET penal serija - Njukasl ide dalje, Petrović ima za čim da žali!

Sportske.net pre 22 minuta