Davanje lažnog iskaza – gordost i predrasuda

Radar pre 57 minuta  |  Predrag Simonović
U nekoj od mojih borbi sa vetrenjačama, protiv pukovnika UKP-a podneo sam tužbu za davanje lažnog iskaza. Nešto skroz bezveze, u vezi bezbednosti moje porodice i mene… ma koga briga. Slagali su ga. Niko ga nije pomilovao. Ali su imali razumevanja. Priznao je da je dao lažan iskaz, uplatio je u dobrotvorne svrhe 60.000 dinara i nikom ništa

Dugo sam razmišljao kako da započnem knjigu. Da taj neko što pogleda prvu stranu kaže: „Vidi ovaj kako je pametan.“ I tako, obrni-okreni, nekako mi došlo da prvu stranu krasi misao Vinstona Čerčila: „Činjenice su bolje od snova.“ Ko zna da l’ bi mudri Čerčil to i rekao da je upoznao ovu našu birokratiju, pravo i pravdu. Ta rečenica mi je zaličila na neku vrstu dogovora koji sam sklopio „sam sa sobom“ nekako baš u onom trenutku kad sam u svojoj borbi sa vetrenjačama
