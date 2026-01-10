Zablude o lakom profitu mogle bi skupo da koštaju

Najveće rezerve sirove nafte na svetu ne znače automatski brzu zaradu, jer naftni derivati nisu ideološka kategorija, već industrijski proizvod. A naftna industrija u Venecueli je na kolenima iz više razloga, zbog sankcija, što njome umesto profesionalaca upravljaju politički lojalni ljudi i što je opterećena brojnim arbitražnim sporovima koji povećavaju pravnu nesigurnost

U savremenim raspravama o Venecueli, njenoj nafti i ulozi Sjedinjenih Američkih Država gotovo po pravilu dominiraju pojednostavljene slike. Jedna govori o imperijalnoj sili koja se sprema da „otme resurse“, druga o zemlji koja samo čeka političku promenu da bi se njena nafta u rekordnom roku vratila na svetsko tržište i donela joj ogromne profite. Obe slike imaju snažan emotivni naboj, ali obe zanemaruju ključnu činjenicu. Nafta i naftni derivati nisu ideološka