Lukić: Produžetak licence OFAK-a omogućio stabilizaciju poslovanja NIS-a; Savić: Naftna industrija Srbije kreće da radi kroz 5-6 dana

BEOGRAD - Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Velimir Lukić ocenio je da je licenca američkog OFAK-a došla u trenutku kada je bila najpotrebnija i da je produžetak operativne licence omogućio stabilizaciju poslovanja NIS-a.

Lukić za RTS kaže i da pregovori o prodaji ruskog udela u NIS-u i dalje zavise od odluka američke administracije. "Operativna licenca je stigla kao preko potrebna stvar i kao nenadani gest dobre volje OFAK-a. Nismo je očekivali, a došla je kao neka vrsta novogodišnjeg poklona", naveo je Lukić. Prema njegovim rečima, licenca ne znači trenutni povratak NIS-a na nivo poslovanja kakav je imao pre uvođenja sankcija. "Nakon ove licence, NIS neće moći da se promptno vrati