Krtolica u Borcu

Telegraf pre 13 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Krtolica u Borcu

U prostorijama Fudbalskog kluba Borac iz Čačka predstavljen je novi šef stručnog štaba, Nemanja Krtolica koji je kao svoj, ali i primarni cilj igrača Borca u drugom delu tekuće sezone zacrtao ostanak u Prvoj ligi Srbije. - Ovo je jedan veliki izazov za mene.

Nakon prvog razgovora sa ljudima iz kluba, prepoznao sam ogromnu želju i entuzijazam koji sam prihvatio. Nadam se da će ekipa do 14. februara biti spremna za izazove koji nas očekuju. Mi prvo moramo da imamo veliki karakter i ne sumnjam da će igrači i uprava kluba zajedno sa mnom učiniti sve da mi te ciljeve ostvarimo - rekao je Krtolica. U prvom delu sezone Borac je upisao svega četiri pobede, sedam remija i 11 poraza i sa 19 ostvarenih bodova nalazi se na
Otvori na telegraf.rs

Pročitajte još

Driton Camaj novi igrač FK Novi Pazar

Driton Camaj novi igrač FK Novi Pazar

Sandžak haber pre 2 sata
Ovako se stefandan proslavlja u selu Mršinci kraj Čačka: Porodica Klisarić pokazuje kako se neguju koreni: "Moja je najveća…

Ovako se stefandan proslavlja u selu Mršinci kraj Čačka: Porodica Klisarić pokazuje kako se neguju koreni: "Moja je najveća dužnost da taj žar prenesem na svoju decu"

Blic pre 2 sata
Hrvati simbolično kažnjeni za skandiranje „Ubij Srbina“

Hrvati simbolično kažnjeni za skandiranje „Ubij Srbina“

Danas pre 7 sati
Kup afričkih nacija: Fudbaleri Senegala i Maroka u polufinalu

Kup afričkih nacija: Fudbaleri Senegala i Maroka u polufinalu

Dnevnik pre 1 dan
(Foto, video) Jedinstvo i snaga srpske: Svečani defile u Banjaluci povodom Dana Republike i Dana borca

(Foto, video) Jedinstvo i snaga srpske: Svečani defile u Banjaluci povodom Dana Republike i Dana borca

Dnevnik pre 1 dan
Ekipe JKP „Moravac“ obezbedile prohodnost i u najudaljenijim selima teritorije grada Čačka

Ekipe JKP „Moravac“ obezbedile prohodnost i u najudaljenijim selima teritorije grada Čačka

Glas Zapadne Srbije pre 1 dan
Definitivno: Milošević se ne vraća u Partizan, nastavlja karijeru u Verderu

Definitivno: Milošević se ne vraća u Partizan, nastavlja karijeru u Verderu

Dnevnik pre 1 dan

Ključne reči

FudbalČačakBorča

Najnovije vesti »

Otvaranje izložbe radova sa Letnjeg ateljea u ponedeljak u Galeriji NU

Otvaranje izložbe radova sa Letnjeg ateljea u ponedeljak u Galeriji NU

Vranje news pre 23 minuta
Dvojica maloletnika pravila haos u Skoplju! Jurili motociklom, pa udarili policajca

Dvojica maloletnika pravila haos u Skoplju! Jurili motociklom, pa udarili policajca

Kurir pre 24 minuta
Bitkoin zabeležio skroman rast na 77.700 evra, ali tržišni sentiment i dalje slab

Bitkoin zabeležio skroman rast na 77.700 evra, ali tržišni sentiment i dalje slab

Telegraf pre 28 minuta
Krtolica u Borcu

Krtolica u Borcu

Telegraf pre 13 minuta
Tramp: Profit od prodaje nafte iz Venecuele biće podeljen sa naftnim kompanijama iz SAD

Tramp: Profit od prodaje nafte iz Venecuele biće podeljen sa naftnim kompanijama iz SAD

Danas pre 1 sat