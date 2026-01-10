Krtolica u Borcu

U prostorijama Fudbalskog kluba Borac iz Čačka predstavljen je novi šef stručnog štaba, Nemanja Krtolica koji je kao svoj, ali i primarni cilj igrača Borca u drugom delu tekuće sezone zacrtao ostanak u Prvoj ligi Srbije. - Ovo je jedan veliki izazov za mene.

Nakon prvog razgovora sa ljudima iz kluba, prepoznao sam ogromnu želju i entuzijazam koji sam prihvatio. Nadam se da će ekipa do 14. februara biti spremna za izazove koji nas očekuju. Mi prvo moramo da imamo veliki karakter i ne sumnjam da će igrači i uprava kluba zajedno sa mnom učiniti sve da mi te ciljeve ostvarimo - rekao je Krtolica. U prvom delu sezone Borac je upisao svega četiri pobede, sedam remija i 11 poraza i sa 19 ostvarenih bodova nalazi se na