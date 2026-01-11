Velika bruka Jute - Šarlot ih "razbio" 55 razlike VIDEO

Košarkaši Šarlota ubedljivo su savladali Jutu sa 150:95 u noći za nama.

Već posle prve četvrtine se nazirala prava katastrofa Džezera, pošto su gosti pogađali apsolutno sve, pa je rezultat prve četvrtine glasio neverovatnih 45:14. Nije uspela Juta da se oporavi od toga, a Šarlot je samo nastavljao da uvećava svoju prednost, koja je maksimalno išla do +56 tokom treće deonice. Hornetsi su za poluvreme ubacili čak 16 trojki, naspram samo jedne kod domaćina, koju je pogodio Sensebo. Na kraju, bilo je samo pitanje sa kojom razlikom će gosti