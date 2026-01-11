EDS: Kvarovi na elektromreži u Zlatiborskom, Raškom i Moravičkom okrugu, stabilizacija u Podrinjskom

Beta pre 19 minuta

Elektroenergetska situacija na području Mačvanskog i Podrinjskog okruga se stabilizuje i očekuje se da tokom dana struju dobije još 120 domaćinstava u brdsko-planinskom delu opštine Loznica, saopštila je Elektrodistribucija Srbije (EDS).

Po navodima EDS-a, sinoćna jaka mećava sa velikim količinama snega koji je neprestano padao 12 časova izazvala je veći broj kvarova na području Zlatiborskog, Raškog i Moravičkog okruga.

"U mestima Priboj, Prijepolje, Raška, Arilje, Lučani i Guča na terenu je danonoćno 185 ekipa EDS-a sa 664 montera. Situacija se menja iz sata u sat. Ekipe ulažu nadljudske napore da na strmom, šumovitom, zavejanom i neprohodnom terenu lociraju i saniraju kvarove na distributivnoj mreži izazvane padom stabala drveća van zone dalekovoda i kidanjem provodnika niskonaponske mreže", piše u saopštenju.

Navodi se i da bi snabdevanje opštine Ivanjica strujom trebalo da normalizovano tokom popodneva.

"Na terenu, uz ekipe Elektrodistribucije su i ekipe EMS-a, Srbijašuma, a veliku zahvalnost dugujemo i firmama koje su se kao podizvođači ili dobrovoljno pridružile kako bi pomogle da se monteri probiju do mesta kvara i stabilizuju napajanje", stoji u saopštenju.

(Beta, 11.01.2026)