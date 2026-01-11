EDS: Kvarovi na elektromreži u Zlatiborskom, Raškom i Moravičkom okrugu, stabilizacija u Podrinjskom

Beta pre 19 minuta

Elektroenergetska situacija na području Mačvanskog i Podrinjskog okruga se stabilizuje i očekuje se da tokom dana struju dobije još 120 domaćinstava u brdsko-planinskom delu opštine Loznica, saopštila je Elektrodistribucija Srbije (EDS).

Po navodima EDS-a, sinoćna jaka mećava sa velikim količinama snega koji je neprestano padao 12 časova izazvala je veći broj kvarova na području Zlatiborskog, Raškog i Moravičkog okruga.

"U mestima Priboj, Prijepolje, Raška, Arilje, Lučani i Guča na terenu je danonoćno 185 ekipa EDS-a sa 664 montera. Situacija se menja iz sata u sat. Ekipe ulažu nadljudske napore da na strmom, šumovitom, zavejanom i neprohodnom terenu lociraju i saniraju kvarove na distributivnoj mreži izazvane padom stabala drveća van zone dalekovoda i kidanjem provodnika niskonaponske mreže", piše u saopštenju.

Navodi se i da bi snabdevanje opštine Ivanjica strujom trebalo da normalizovano tokom popodneva.

"Na terenu, uz ekipe Elektrodistribucije su i ekipe EMS-a, Srbijašuma, a veliku zahvalnost dugujemo i firmama koje su se kao podizvođači ili dobrovoljno pridružile kako bi pomogle da se monteri probiju do mesta kvara i stabilizuju napajanje", stoji u saopštenju. 

(Beta, 11.01.2026)

Povezane vesti »

EMS o struji na području Ivanjice: Očekuje se da kvar na dalekovodu bude saniran u narednim satima

EMS o struji na području Ivanjice: Očekuje se da kvar na dalekovodu bude saniran u narednim satima

Danas pre 49 minuta
Zavejano oko 700 domaćinstava u sjeničkim selima

Zavejano oko 700 domaćinstava u sjeničkim selima

Zoom UE pre 1 sat
(Foto, video) Očekuje se da Ivanjica tokom popodneva dobije stabilno snabdevanje strujom: Oglasili se iz Elektrodistribucije…

(Foto, video) Očekuje se da Ivanjica tokom popodneva dobije stabilno snabdevanje strujom: Oglasili se iz Elektrodistribucije Srbije

Blic pre 49 minuta
Ivanjica i još tri okruga u mraku: Oglasio se EDS povodom kolapsa na mreži, evo kada stiže struja

Ivanjica i još tri okruga u mraku: Oglasio se EDS povodom kolapsa na mreži, evo kada stiže struja

Mondo pre 53 minuta
EDS: Struja bi tokom dana trebalo da stigne u Ivanjicu i brdsko-planinski deo Loznice

EDS: Struja bi tokom dana trebalo da stigne u Ivanjicu i brdsko-planinski deo Loznice

Euronews pre 38 minuta
EDS: Kvarovi na elektromreži u Zlatiborskom, Raškom i Moravičkom okrugu, stabilizacija u Podrinjskom

EDS: Kvarovi na elektromreži u Zlatiborskom, Raškom i Moravičkom okrugu, stabilizacija u Podrinjskom

Radio sto plus pre 19 minuta
EDS: Kvarovi na elektromreži u Zlatiborskom, Raškom i Moravičkom okrugu, stabilizacija u Podrinjskom

EDS: Kvarovi na elektromreži u Zlatiborskom, Raškom i Moravičkom okrugu, stabilizacija u Podrinjskom

Serbian News Media pre 18 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

ZlatiborLoznicaSnegRaškaPriboj

Regioni, najnovije vesti »

Niškim planinarima koji pešače do Krfa zabranjen ulaz na Kosovo na godinu dana

Niškim planinarima koji pešače do Krfa zabranjen ulaz na Kosovo na godinu dana

N1 Info pre 13 minuta
Leskovačka toplana ponovo greje 24 sata

Leskovačka toplana ponovo greje 24 sata

Jugmedia pre 13 minuta
Na današnji dan oslobođen Niš: “Niš je naš”, rečenica koja je obeležila epohu

Na današnji dan oslobođen Niš: “Niš je naš”, rečenica koja je obeležila epohu

Jugmedia pre 3 minuta
Solidarnu pomoć od po 40.000 dinara dobili i Cvetanović, Đurović i članovi Gradskog veća

Solidarnu pomoć od po 40.000 dinara dobili i Cvetanović, Đurović i članovi Gradskog veća

Jug press pre 13 minuta
BLOG UŽIVO Bez struje u Ivanjici, Lučanima, Sjenici, Arilju, a ministarka tvrdi: To su normalni problemi

BLOG UŽIVO Bez struje u Ivanjici, Lučanima, Sjenici, Arilju, a ministarka tvrdi: To su normalni problemi

Nova pre 13 minuta