Proglašena vanredna situacija u 11 opština u Srbiji. Oglasila se ministarka saobraćaja: Ovi putevi su neprohodni - evakuisano 37 osoba

Blic pre 1 sat
Proglašena vanredna situacija u 11 opština u Srbiji. Oglasila se ministarka saobraćaja: Ovi putevi su neprohodni - evakuisano…

Najviše problema se beleži na planinskim prevojima i putevima duž reka zbog magle Sektori za vanredne situacije su u pripravnosti i sarađuju sa Republičkim hidrometeorološkim zavodom Srbija je i dalje pod snegom.

Vanredno je u 11 opština: u Valjevu, Loznici, Osečini, Krupnju, Malom Zvorniku, Vladimircima, Sjenici, Majdanpeku, delu Prijepolja, Lučana i Ivanjici. Vatrogasci-spasioci su na otklanjanju posledica vremenskih nepogoda intervenisali 98 puta za protekla 24 časa, evakuisano je 37 lica. Nadljudskim naporima radnici Elektrodistribucije uspeli su da otklone najveći broj kvarova na elektromreži u opštini Prijepolje. Probijaјući se kroz velike snežne nanose, ekipe su
N1 Info pre 7 minuta
Nova pre 22 minuta
Newsmax Balkans pre 7 minuta
RTS pre 42 minuta
Euronews pre 17 minuta
Nova pre 1 sat
Nova pre 1 sat
N1 Info pre 7 minuta
Nova pre 22 minuta
Zoom UE pre 12 minuta
Glas juga pre 37 minuta
Jugmedia pre 42 minuta