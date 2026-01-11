Proglašena vanredna situacija u 11 opština u Srbiji. Oglasila se ministarka saobraćaja: Ovi putevi su neprohodni - evakuisano 37 osoba

Najviše problema se beleži na planinskim prevojima i putevima duž reka zbog magle Sektori za vanredne situacije su u pripravnosti i sarađuju sa Republičkim hidrometeorološkim zavodom Srbija je i dalje pod snegom.

Vanredno je u 11 opština: u Valjevu, Loznici, Osečini, Krupnju, Malom Zvorniku, Vladimircima, Sjenici, Majdanpeku, delu Prijepolja, Lučana i Ivanjici. Vatrogasci-spasioci su na otklanjanju posledica vremenskih nepogoda intervenisali 98 puta za protekla 24 časa, evakuisano je 37 lica. Nadljudskim naporima radnici Elektrodistribucije uspeli su da otklone najveći broj kvarova na elektromreži u opštini Prijepolje. Probijaјući se kroz velike snežne nanose, ekipe su