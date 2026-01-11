U Loznici se stabilizuje situacija: Bez električne energije 134 domaćinstva

Blic pre 1 sat
Vodosnabdevanje na teritoriji grada Loznice je u potpunosti normalizovano Svi raspoloživi kapaciteti ljudstva i mehanizacije su angažovani Stanje sa snabdevanjem električnom energijom na teritoriji grada Loznice se postepeno stabilizuje, a prema informacijama iz dispečerskog centra Elektrodistribucije Srbije, trenutno su bez napajanja dve trafo-stanice u Stupnici i tri trafo-stanice u Koreniti, usled čega je oko 134 domaćinstva bez električne energije, navodi se na
Danas pre 5 sati
LoznicaElektrodistribucije Srbije

