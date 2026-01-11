EDS: Otklonjen kvar na dalekovodu, potrošači u Ivanjici sukcesivno dobijaju struju

Danas pre 1 sat  |  Beta
EDS: Otklonjen kvar na dalekovodu, potrošači u Ivanjici sukcesivno dobijaju struju

Napajanje električnom energijom u Ivanjici vraćaće se sukcesivno po trafostanicama pošto je otklonjen kvar na dalekovodu Arilje-Ivanjica, saopštila je danas Elektrodistribucija Srbije (EDS).

U saopštenju se navodi da je u Loznici normalizovano snabdevanje strujom, da se stabilizuju napajanje u Zlatiborskom, Mačvanskom i Podrinjskom okrugu a da se u toku radovi na otklanjanju kvarova na području Moravičkog i Raškog okruga. „Otklonjen je kvar na EMS-ovom dalekovodu 110 kV Arilje-Ivanjica i dalekovod je pušten u rad. Napajanje električnom energijom u Ivanjici vraćaće se sukcesivno po trafostanicama, što je neophodno zbog velike hladnoće. Ekipe EMS-a i
Ključne reči

IvanjicaLoznicaSnegArilje

