Ministarka Mesarović: Stanje sa strujom večeras stabilnije, mnogo bolje nego prethodnih dana, 8.869 potrošača bez napajanja. Svaki građanin je važan, radi se danonoćno.

Dnevnik pre 12 minuta
Ministarka Mesarović: Stanje sa strujom večeras stabilnije, mnogo bolje nego prethodnih dana, 8.869 potrošača bez napajanja…

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović izjavila je večeras da je situacija sa redovnim snabdevanjem građana električnom energijom daleko stabilnija u odnosu jutros.

-Mogu slobodno reći da se situacija stabilizovala. Trenutni broj potrošača koji nema napajanje električnom energijom je 8 869, odnosno 0,23 posto u odnosu na ukupan broj. Neko bi rekao zanemarljivo, odnosno mali procenat u odnosu na skoro četiri miliona potrošača. Za nas je važan svaki građanin, svaki potrošač. Nećemo stati sa danonoćnim posvećenim radom kao i prethodnih osam dana. Nećemo stati dok ne otklonimo i saniramo sve kvarove na distibutivnoj mreži, kako bi
