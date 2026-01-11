Uživo: Rat u Ukrajini - Ruske snage napale ukrajinski vojno-industrijski kompleks i energetske objekte

Rat u Ukrajini traje 1.418 dana. Tri osobe su poginule a devet je povređeno u ruskom granatiranju Donjecke oblasti, saopštio je načelnik Donjecke oblasne vojne uprave, Vadim Filaškin, koji je rekao da su ruske snage ubile dva muškarca i ranili dve žene u mestu Jarovaja, u Limanskoj zajednici, dok je jedna osoba poginula u napadu dronom u Kostjantinovki. Služba bezbednosti Ukrajine (SBU) utvrdila je lokaciju delova ruske balističke rakete "orešnik" kojom su ruske