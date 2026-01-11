Uživo: Rat u Ukrajini - Ruske snage napale ukrajinski vojno-industrijski kompleks i energetske objekte

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Euronews Srbija
Uživo: Rat u Ukrajini - Ruske snage napale ukrajinski vojno-industrijski kompleks i energetske objekte
Rat u Ukrajini traje 1.418 dana. Tri osobe su poginule a devet je povređeno u ruskom granatiranju Donjecke oblasti, saopštio je načelnik Donjecke oblasne vojne uprave, Vadim Filaškin, koji je rekao da su ruske snage ubile dva muškarca i ranili dve žene u mestu Jarovaja, u Limanskoj zajednici, dok je jedna osoba poginula u napadu dronom u Kostjantinovki. Služba bezbednosti Ukrajine (SBU) utvrdila je lokaciju delova ruske balističke rakete "orešnik" kojom su ruske
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Ukrajina pogodila tri ruske naftne platforme u Kaspijskom moru

Ukrajina pogodila tri ruske naftne platforme u Kaspijskom moru

Serbian News Media pre 18 minuta
"Kada bih mogao da kidnapujem nekog svetskog lidera, to bi bio Putin": Odjekuje izjava visokog britanskog ministra!

"Kada bih mogao da kidnapujem nekog svetskog lidera, to bi bio Putin": Odjekuje izjava visokog britanskog ministra!

Kurir pre 34 minuta
Britanski ministar odbrane: Oteo bih Putina; Generalštab Ukrajine: Pogođene tri naftne platforme "Lukoila"

Britanski ministar odbrane: Oteo bih Putina; Generalštab Ukrajine: Pogođene tri naftne platforme "Lukoila"

RTS pre 48 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Ruske snage napale ukrajinski vojno-industrijski kompleks i energetske objekte

UKRAJINSKA KRIZA: Ruske snage napale ukrajinski vojno-industrijski kompleks i energetske objekte

RTV pre 1 sat
Ukrajinski glavni stožer: Napali smo Lukoilove platforme u Kaspijskom jezeru

Ukrajinski glavni stožer: Napali smo Lukoilove platforme u Kaspijskom jezeru

SEEbiz pre 2 sata
Britanski lažov sikće na Putina: Kad bih imao priliku...

Britanski lažov sikće na Putina: Kad bih imao priliku...

Pravda pre 1 sat
Ukrajina pogodila tri ruske naftne platforme u Kaspijskom moru

Ukrajina pogodila tri ruske naftne platforme u Kaspijskom moru

NIN pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinUkrajinaSlovačkaRusijaDonjeckDronRat u Ukrajinivolodimir zelenskirobert fico

Svet, najnovije vesti »

Predsednik Kube odgovorio na pretnje Trampa: „SAD nemaju nikakav moralni autoritet“

Predsednik Kube odgovorio na pretnje Trampa: „SAD nemaju nikakav moralni autoritet“

Danas pre 34 minuta
Napadnuta ambasada Bugarske u Skoplju, iz Sofije traže hitnu reakciju

Napadnuta ambasada Bugarske u Skoplju, iz Sofije traže hitnu reakciju

Danas pre 29 minuta
Osude iz Švedske zbog Grenlanda: Tramp bi trebalo da zahvali Danskoj

Osude iz Švedske zbog Grenlanda: Tramp bi trebalo da zahvali Danskoj

Danas pre 1 sat
Trampove nemoralne laži i hronična slabost Evrope: Šta ujedinjuje Venecuelu, Grenland i Ukrajinu?

Trampove nemoralne laži i hronična slabost Evrope: Šta ujedinjuje Venecuelu, Grenland i Ukrajinu?

Danas pre 1 sat
Nastavljeni protesti u Iranu; BBC: Bolnice pune mrtvih i povređenih sa protesta; Tramp razmatra opcije, aktivisti tvrde da je…

Nastavljeni protesti u Iranu; BBC: Bolnice pune mrtvih i povređenih sa protesta; Tramp razmatra opcije, aktivisti tvrde da je ubijeno 538 ljudi

RTV pre 44 minuta