Crnogorac i Bosanac napravili haos u Austriji: Pajserom krvnički pretukli Sirijca, brutalnost šokirala celu zemlju - a sve zbog plena koji je bio smešan

Žestoka rasprava oko droge i prostitutki u Inzbruku eskalirala je prošle godine.

Dvojica muškaraca (26 i 28 godina) zbog toga su danas osuđeni pred Pokrajinskim sudom, a brutalnost prema žrtvi šokirala je javnost. Optužbe tužilaštva bile su ozbiljne: državljani BiH i Crne Gore su navodno u maju opljačkali jednog Sirijca na brutalan način. Pretili su mu pištoljem i nožem, a zatim ga udarali pajserom po glavi i butini. Plen je bio smešan: 310 evra i nekoliko kartica žrtve. Povrede, međutim, su bile jezive – između ostalog, prelom jedne kosti šake