Crnogorac i Bosanac napravili haos u Austriji: Pajserom krvnički pretukli Sirijca, brutalnost šokirala celu zemlju - a sve zbog plena koji je bio smešan

Kurir pre 55 minuta
Crnogorac i Bosanac napravili haos u Austriji: Pajserom krvnički pretukli Sirijca, brutalnost šokirala celu zemlju - a sve…

Žestoka rasprava oko droge i prostitutki u Inzbruku eskalirala je prošle godine.

Dvojica muškaraca (26 i 28 godina) zbog toga su danas osuđeni pred Pokrajinskim sudom, a brutalnost prema žrtvi šokirala je javnost. Optužbe tužilaštva bile su ozbiljne: državljani BiH i Crne Gore su navodno u maju opljačkali jednog Sirijca na brutalan način. Pretili su mu pištoljem i nožem, a zatim ga udarali pajserom po glavi i butini. Plen je bio smešan: 310 evra i nekoliko kartica žrtve. Povrede, međutim, su bile jezive – između ostalog, prelom jedne kosti šake
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

Vozač kamiona iz BiH povređen u Austriji! Zaleđen put izazvao čeoni sudar teretnog vozila i traktora: Hitno prebačen u bolnicu…

Vozač kamiona iz BiH povređen u Austriji! Zaleđen put izazvao čeoni sudar teretnog vozila i traktora: Hitno prebačen u bolnicu (foto)

Kurir pre 3 sata
U Crnoj Gori vodostaji u opadanju, na ostrvu Vranjina u Skadarskom jezeru i dalje kritično

U Crnoj Gori vodostaji u opadanju, na ostrvu Vranjina u Skadarskom jezeru i dalje kritično

Euronews pre 7 sati
U zemljama regiona toplije, u većini se danas očekuje kiša; Situacija i dalje kritična na ostrvu Vranjina

U zemljama regiona toplije, u većini se danas očekuje kiša; Situacija i dalje kritična na ostrvu Vranjina

RTV pre 8 sati
Helez sikće, Dodik mu odgovorio: Srpska ostaje trajno da živi!

Helez sikće, Dodik mu odgovorio: Srpska ostaje trajno da živi!

Pravda pre 11 sati
Dodik odgovorio ministru odbrane BiH: Republika Srpska je formirana da bude trajna

Dodik odgovorio ministru odbrane BiH: Republika Srpska je formirana da bude trajna

Vesti online pre 11 sati
Dodik: „RS formirana da bude trajna, neće biti ukidanja entiteta“

Dodik: „RS formirana da bude trajna, neće biti ukidanja entiteta“

Serbian News Media pre 11 sati
Dodik odgovorio Helezu: "Republika Srpska je formirana da bude trajna"

Dodik odgovorio Helezu: "Republika Srpska je formirana da bude trajna"

Večernje novosti pre 12 sati

Ključne reči

Crna GoraTužilaštvoAustrijaBIhpajser

Balkan, najnovije vesti »

Crnogorac i Bosanac napravili haos u Austriji: Pajserom krvnički pretukli Sirijca, brutalnost šokirala celu zemlju - a sve…

Crnogorac i Bosanac napravili haos u Austriji: Pajserom krvnički pretukli Sirijca, brutalnost šokirala celu zemlju - a sve zbog plena koji je bio smešan

Kurir pre 55 minuta
U Mađarskoj ukinuta starosna granica za penziju

U Mađarskoj ukinuta starosna granica za penziju

Vesti online pre 1 dan
Sudarili se BMW i grtalica: Gastarbajter došao kući za praznike, pa se slupao (VIDEO)

Sudarili se BMW i grtalica: Gastarbajter došao kući za praznike, pa se slupao (VIDEO)

Vesti online pre 1 dan
Sudarili se BMW i grtalica: Gastarbajter došao kući za praznike, pa se slupao

Sudarili se BMW i grtalica: Gastarbajter došao kući za praznike, pa se slupao

Telegraf pre 1 dan
Vozač kamiona iz BiH povređen u Austriji! Zaleđen put izazvao čeoni sudar teretnog vozila i traktora: Hitno prebačen u bolnicu…

Vozač kamiona iz BiH povređen u Austriji! Zaleđen put izazvao čeoni sudar teretnog vozila i traktora: Hitno prebačen u bolnicu (foto)

Kurir pre 3 sata