Ovako će izgledati koordinisani odgovor Evrope trampu na grenlandu: Sprema se misija "Arktički stražar"!

Grupa evropskih zemalja, predvođena Nemačkom i Velikom Britanijom, priprema koordinisani vojni odgovor na Arktiku kako bi se suprotstavila pokušajima američkog predsednika Donalda Trampa da pripoji Grenland, prenela je agencija Blumberg.

Prema izvorima bliskim tom pitanju, Berlin se sprema da predloži NATO stvaranje misije pod nazivom "Arktički stražar". Ta operacija, po uzoru na nadzor kritične infrastrukture u Baltičkom moru, ima za cilj da obezbedi region od ruskog i kineskog rivalstva, dok istovremeno pokazuje Vašingtonu da Evropljani obezbeđuju stabilnost dalekog severa. Na pitanje britanske televizijske mreže BBC, britanska ministarka saobraćaja Hajdi Aleksander opisala je te razgovore kao