Rukometaši brusili formu pred odlazak na kontinentalni šampionat: Srbija i Poljska odigrale nerešeno u pripremnom meču

Kurir pre 1 sat
Poljska je u poslednjem minutu vodila sa 29:32, da bi Srbija sa tri uzastopna gola u samom finišu stigla do remija.

Najefikasniji u selekciji Srbije bio je Uroš Borzaš sa sedam golova, Dragan Pešmalbek je upisao četiri gola, a po tri pogotka su dodali Nemanja i Vanja Ilić i Aljoša Damjanović. U prvom prijateljskom meču Srbija je u subotu poražena od Poljske sa 32:33. Srbija će na Evropskom prvenstvu u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj igrati u Grupi A sa Španijom, Nemačkom i Austrijom. Evropsko prvenstvo igra se od 15. januara do 1. februara. (Beta)
