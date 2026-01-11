Lindzi Grejam: Američki senatori podržavaju učešće SAD u Iranu

Politika pre 2 sata
Lindzi Grejam: Američki senatori podržavaju učešće SAD u Iranu

Tramp je ranije danas izjavio da su SAD spremne da pomognu Iranu

Republikanski senator Lindzi Grejam izjavio je danas da američki senatori izražavaju podršku za učešće Sjedinjenih Američkih Država u Iranu, dok se protesti u zemlji nastavljaju. „Iranskom narodu: vaša duga noćna mora uskoro se završava. Vašu hrabrost i odlučnost da okončate ugnjetavanje primetili su (američki predsednik Donald) Tramp i svi koji vole slobodu", naveo je on na Iksu. On je dodao da Tramp "razume da Iran nikada neće biti velik sa ajatolahom i njegovim
