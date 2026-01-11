Sutra u Novom Sadu ledeno i pretežno sunčano

Radio 021 pre 3 sata  |  021.rs
Sutra u Novom Sadu ledeno i pretežno sunčano

Ponedeljak u Novom Sadu biće pretežno sunčan i leden.

Maksimalna dnevna temperatura biće 0 stepeni. Duvaće slab i umeren zapadni i severozapadni vetar, posle podne i uveče u skretanju na slab jugoistočni. U utorak tmurno i hladnije, uz temperaturu od -5 do 4 stepena. I u sredu tmurno, ali suvo. Temperatura će se kretati od 0 do 5 stepeni. U četvrtak i petak malo vedrije i minimalno toplije. U četvrtak će temperatura biti od 1 do 6, a u petak od -1 do 7 stepeni. Od petka u košavskom području pojačanje jugoistočnog
