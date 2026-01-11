Zelenski: Dijalog sa SAD mora biti sto odsto konstruktivan; Sijarto: Orban prepreka da se Mađarska uvuče u rat

Rat u Ukrajini – 1418. dan. Dijalog sa Sjedinjenim Američkim Državama mora biti sto odsto konstruktivan, izjavio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Šef diplomatije Peter Sijarto tvrdi da je spreman plan Brisela i Kijeva da se Mađarska uvuče u rat, ali da im je za to prepreka premijer Viktor Orban.

Ruski dron "molnija" pogodio je infrastrukturni objekat u Harkovu Gradonačelnik Harkova Igor Terehov je saopštio da je ruski dron tipa "molnija" pogodio infrastrukturni objekat tokom noći. "Imamo informacije o pogodku neprijateljske bespilotne letelice u Slobidskom okrugu Harkova. Udar je pogodio infrastrukturni objekat", saopštio je Terehov. (Ukrajinska pravda) Žena u Rusiji poginula nakon što je na njenu kuću pao ukrajinski dron Žena koja je