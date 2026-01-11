POGLED SA MIŠELUKA: Zna se šta je red!

RTV pre 46 minuta  |  RTV
POGLED SA MIŠELUKA: Zna se šta je red!

NOVI SAD - Najraskošnijim gradom Poljske mnogi smatraju Krakov. U tamošnjem muzeju stajaćete ispred slike „Dama sa hermelinom”, čuvenim portretom Leonarda da Vinčija. Na jedva 50 kilometara zapadno od Krakova nalazi se koncentracioni logor Aušvic. Najviši stvaralački domet ljudske lepote i savršenstva nalazi se gotovo tik uz mesto najvišeg pada ljudske civilizacije…

Ako ste u Novom Sadu, i spustite se na obalu Dunava… Kada pogled usmerite prema horizontu, ugledaćete Petrovaradinsku tvrđavu koja na sebi nosi najviše civilizacijske atribute jednog vremena. Čim pogled samo malo oborite, suočićete se sa zastrašujućim prizorom na koji asociraju izdužene, užasom zaleđene figure vajara Jovana Soldatovića, na mestu koje je, koliko juče, bilo stratište hiljada ljudi. Njegov sin je primarijus dr Srđan Soldatović, lekar specijalista
