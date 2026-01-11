Danas oblačno i hladno vreme, ponegde sa snegom

Serbian News Media pre 2 sata
Danas oblačno i hladno vreme, ponegde sa snegom

U Srbiji će danas biti oblačno i hladno, na severu suvo, u ostalim krajevima ponegde sa slabim snegom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab i umeren, na istoku povremeno i jak severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od minus osam na severu Vojvodine do minus jedan na istoku Srbije, a najviša od minus četiri u Vojvodini do nula stepeni na jugu i istoku Srbije. U Beogradu će biti oblačno, hladno i uglavnom suvo uz moguće provejavanje slabog snega. Temperatura bez većeg kolebanja, od minus četiri do minus tri stepena.
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Kragujevac: Vremenska prognoza za narednu sedmicu (od 12. do 18. januara)

Kragujevac: Vremenska prognoza za narednu sedmicu (od 12. do 18. januara)

Pressek pre 26 minuta
Ledeni dani

Ledeni dani

Stav.life pre 1 sat
Srbija u minusu: Pred nama su hladna jutra i jak mraz, evo kada nam stiže otopljenje

Srbija u minusu: Pred nama su hladna jutra i jak mraz, evo kada nam stiže otopljenje

Pravda pre 2 sata
Ledeni dan u Srbiji i upozorenja na poledicu

Ledeni dan u Srbiji i upozorenja na poledicu

Šabačke novosti pre 2 sata
Još jedan leden dan pred Mitrovčanima

Još jedan leden dan pred Mitrovčanima

Ozon pre 3 sata
Još jedan tmuran i leden dan pred Novosađanima

Još jedan tmuran i leden dan pred Novosađanima

Radio 021 pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaSnegRHMZ

Regioni, najnovije vesti »

(BLOG) Vanredno stanje u sve više opština: Upozorenje na poledicu, evakuisano 37 osoba - izmenjene linije GSP-a

(BLOG) Vanredno stanje u sve više opština: Upozorenje na poledicu, evakuisano 37 osoba - izmenjene linije GSP-a

N1 Info pre 11 minuta
Saitović: Diskriminacija na tržištu rada predstavlja ozbiljan problem Romima

Saitović: Diskriminacija na tržištu rada predstavlja ozbiljan problem Romima

Jugmedia pre 11 minuta
BLOG UŽIVO Vanredna situacija u 11 opština: Evakuisano 37 ljudi, Ivanjica bez struje, zavejano 700 domaćinstava u sjeničkim…

BLOG UŽIVO Vanredna situacija u 11 opština: Evakuisano 37 ljudi, Ivanjica bez struje, zavejano 700 domaćinstava u sjeničkim selima

Nova pre 12 minuta
„U početku bilo malo nesnalaženja, ali ne bih rekla da je bilo ko zakazao“: Ministarka Sofronijević o kolapsu zbog snega

„U početku bilo malo nesnalaženja, ali ne bih rekla da je bilo ko zakazao“: Ministarka Sofronijević o kolapsu zbog snega

Nova pre 1 minut
Najčešće greške prilikom organizacije putovanja u Srbiji

Najčešće greške prilikom organizacije putovanja u Srbiji

InfoKG pre 6 minuta