Danas oblačno i hladno vreme, ponegde sa snegom

U Srbiji će danas biti oblačno i hladno, na severu suvo, u ostalim krajevima ponegde sa slabim snegom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab i umeren, na istoku povremeno i jak severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od minus osam na severu Vojvodine do minus jedan na istoku Srbije, a najviša od minus četiri u Vojvodini do nula stepeni na jugu i istoku Srbije. U Beogradu će biti oblačno, hladno i uglavnom suvo uz moguće provejavanje slabog snega. Temperatura bez većeg kolebanja, od minus četiri do minus tri stepena.