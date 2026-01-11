Američka vojska izvela vazdušne napade u Siriji

Američka vojska izvela je sinoć više udara u Siriji usmerenih na DAEŠ, saopštila je Centralna komanda američke vojske.

U saopštenju nije navedeno da li je neko poginuo u napadima. Neimenovani američki zvaničnik je naveo da je u operaciji izvedenoj u subotu ispaljeno više od 90 komada precizne municije protiv više od 35 meta, koristeći više od dvadesetak aviona. "Danas, oko 12.30 časova po istočnom vremenu, snage američke Centralne komande, zajedno sa partnerskim snagama, izvele su vazdušne udare velikih razmera protiv više meta DAEŠ-a širom Sirije", saopštila je Centralna komanda