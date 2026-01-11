Američka vojska izvela vazdušne napade u Siriji

Sputnik pre 3 sata
Američka vojska izvela vazdušne napade u Siriji

Američka vojska izvela je sinoć više udara u Siriji usmerenih na DAEŠ, saopštila je Centralna komanda američke vojske.

U saopštenju nije navedeno da li je neko poginuo u napadima. Neimenovani američki zvaničnik je naveo da je u operaciji izvedenoj u subotu ispaljeno više od 90 komada precizne municije protiv više od 35 meta, koristeći više od dvadesetak aviona. "Danas, oko 12.30 časova po istočnom vremenu, snage američke Centralne komande, zajedno sa partnerskim snagama, izvele su vazdušne udare velikih razmera protiv više meta DAEŠ-a širom Sirije", saopštila je Centralna komanda
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Američka vojska izvela vazdušne napade na mete Islamske države u Siriji

Američka vojska izvela vazdušne napade na mete Islamske države u Siriji

NIN pre 10 minuta
Američke bombe po Siriji

Američke bombe po Siriji

Vesti online pre 1 sat
Američka vojska izvela vazdušne napade na mete ID u Siriji; Jordan učestvovao u napadima

Američka vojska izvela vazdušne napade na mete ID u Siriji; Jordan učestvovao u napadima

RTV pre 2 sata
Uživo: Kriza na Bliskom istoku, Iran upozorio Vašington: Uzvratićemo na svaki napad SAD-a udarima na Izrael

Uživo: Kriza na Bliskom istoku, Iran upozorio Vašington: Uzvratićemo na svaki napad SAD-a udarima na Izrael

Euronews pre 2 sata
"Udar sokola" na više mesta širom zemlje: Američka vojska izvela vazdušne napade u Siriji

"Udar sokola" na više mesta širom zemlje: Američka vojska izvela vazdušne napade u Siriji

Večernje novosti pre 1 sat
"Udar sokola" u Siriji - Amerika izvela vazdušne napade na mete Islamske države

"Udar sokola" u Siriji - Amerika izvela vazdušne napade na mete Islamske države

RTS pre 3 sata
Amerikanci pokrenuli žestoki udar na ISIS u Siriji

Amerikanci pokrenuli žestoki udar na ISIS u Siriji

Telegraf pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Sirijaamerikasvet

Svet, najnovije vesti »

Nevreme širom Evrope: Otkazani letovi, vozovi i trajekti, kamioni u zastoju

Nevreme širom Evrope: Otkazani letovi, vozovi i trajekti, kamioni u zastoju

RTV pre 30 minuta
Tramp: Danci su stigli brodom na Grenland pre 500 godina, to ne znači da je njihov

Tramp: Danci su stigli brodom na Grenland pre 500 godina, to ne znači da je njihov

Blic pre 9 minuta
Britanija pregovara sa evropskim saveznicima o slanju trupa na Grenland

Britanija pregovara sa evropskim saveznicima o slanju trupa na Grenland

Sputnik pre 34 minuta
"Mi smo borci" Prvo oglašavanje Madura iz zatvora u Njujorku - Obratio se svom narodu ovim rečima (video)

"Mi smo borci" Prvo oglašavanje Madura iz zatvora u Njujorku - Obratio se svom narodu ovim rečima (video)

Pravda pre 10 minuta
Evropska unija priprema sankcije američkim kompanijama

Evropska unija priprema sankcije američkim kompanijama

Sputnik pre 5 minuta