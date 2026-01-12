Lakićević: Deca u saobraćaju ginu kao putnici u vozilu, roditelji im često ne vezuju pojas

Beta pre 46 minuta

 Načelnik Upave saobraćajne policije Slaviša Lakićević izjavio je da je tokom nove godine u saobraćajnim nezgodama poginulo devetoro dece kao putnici u vozilu, najavivši da će novim zakonom za njihovo nepropisno prevoženje kazne biti drastično pooštrene.

"Na ovaj način nastavljen je trend iz prethodne godine kada  su takođe sva deca u saobraćajnim nezgodama stradali kao putnici", rekao je Lakićević, u intervjuu za današnju Politiku, istakavši da "svega 60 odsto roditelja decu prevozi na propisan način".

On je naveo da su tokom prošle godine u saobraćajnim nezgodama na našim putevima poginula 484 učesnika u saobraćaju, do je oko 18 500 povređeno, od čega 3.500 teže, navodeći da je broj poginulih za 21 manji u odnosu na prethodnu godinu.

Naglasio je da saobraćajna policija na godišnjme nivou otkrije gotovo  milion i po saobraćajnih prekršaja.

"Naše aktivnosti u kontroli saobraćaja usmerene su pre svega na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja koji najviše utiču na nastanak saobraćajnih nezgoda i težinu posledica nezgoda, kao što su prekoračenje brzine, vožnja pod dejstvom alkohola i prihoaktivni supstanci i nekorišćenje siguranog pojasa", objasnio je Lakićević.

 

(Beta, 12.01.2026)

Povezane vesti »

Lakićević: Deca u saobraćaju ginu kao putnici u vozilu, roditelji im često ne vezuju pojas

Lakićević: Deca u saobraćaju ginu kao putnici u vozilu, roditelji im često ne vezuju pojas

N1 Info pre 1 sat
Manji broj poginulih u saobraćaju u 2025, ali i taj broj znatno veći od proseka EU

Manji broj poginulih u saobraćaju u 2025, ali i taj broj znatno veći od proseka EU

Morava info pre 41 minuta
Lakićević: Deca u saobraćaju ginu kao putnici u vozilu, roditelji im često ne vezuju pojas

Lakićević: Deca u saobraćaju ginu kao putnici u vozilu, roditelji im često ne vezuju pojas

Radio sto plus pre 41 minuta
Lakićević: „Deca u saobraćaju ginu kao putnici u vozilu, roditelji im često ne vezuju pojas“

Lakićević: „Deca u saobraćaju ginu kao putnici u vozilu, roditelji im često ne vezuju pojas“

Serbian News Media pre 46 minuta
Lakićević: Manji broj poginulih u saobraćaju u 2025, novi zakon polovinom 2026.

Lakićević: Manji broj poginulih u saobraćaju u 2025, novi zakon polovinom 2026.

RTV pre 1 sat
Lakićević: Deca u saobraćaju ginu kao putnici u vozilu, roditelji im često ne vezuju pojas

Lakićević: Deca u saobraćaju ginu kao putnici u vozilu, roditelji im često ne vezuju pojas

Danas pre 1 sat
Načelnik saobraćajne policije Lakićević: Deca u saobraćaju ginu kao putnici u vozilu, roditelji im često ne vezuju pojas

Načelnik saobraćajne policije Lakićević: Deca u saobraćaju ginu kao putnici u vozilu, roditelji im često ne vezuju pojas

Nova pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Nova godina

Društvo, najnovije vesti »

Fond PIO: Od danas do 28. januara prijave penzionera za besplatan oporavak u banjama

Fond PIO: Od danas do 28. januara prijave penzionera za besplatan oporavak u banjama

Forbes pre 6 minuta
Kineski plan za podsticanje nataliteta: Porez na kondome i briga o deci

Kineski plan za podsticanje nataliteta: Porez na kondome i briga o deci

BBC News pre 6 minuta
Proglašena vanredna odbrana od poplava na Južnoj Moravi kod Vranja

Proglašena vanredna odbrana od poplava na Južnoj Moravi kod Vranja

Blic pre 1 minut
Kako odrastanje u ratu zaista utiče na jednog 11-godišnjaka

Kako odrastanje u ratu zaista utiče na jednog 11-godišnjaka

Danas pre 6 minuta
Crveni krst Srbije pomogao više od 400 najugroženijih domaćinstava

Crveni krst Srbije pomogao više od 400 najugroženijih domaćinstava

Radio 021 pre 1 minut