Bez struje danas u ovoj beogradskoj opštini Evo gde neće biti vode: Proverite da li je vaša ulica na spisku

Elektrodistribucija Srbije za danas, 12. januar, najavila je planirane prekide u isporuci električne energije u jednoj beogradskoj opštini, dok će zbog kvarova na vodovodnoj mreži bez vode biti potrošači u dve opštine.

Kako se navodi na sajtu EDS, bez struje će biti potrošači u opštini Zvezdara od 8 do 12 sati na sledećim adresama: Pre najavljenih isključenja valjalo bi uraditi par stvari kako bi osigurali svoje uređaje, ali i olakšali sebi u periodu dok struja ne dođe. Savet je da isključite osetljive električne uređaje kako biste ih zaštitili od eventualnih strujnih udara prilikom ponovnog uključenja. Iz JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" saopšteno je da će bez vode do 15