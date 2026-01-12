Tramp: Bez mene bi Rusija već zauzela celu Ukrajinu, NATO se oslanja na SAD
Blic pre 1 sat
Tramp tvrdi da su njegovi lični odnosi sa ruskim predsednikom Putinom sprečili potencijalnu globalnu eskalaciju On je takođe pozvao evropske zemlje da preuzmu veću odgovornost za sopstvenu bezbednost unutar NATO-a Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da bi Rusija zauzela celu Ukrajinu da on nije čelu SAD, dodajući da ta zemlja u okviru NATO-a vidi pre svega Sjedinjene Države kao ključnog protivnika, dok ostale članice Alijanse,