Tramp: Bez mene bi Rusija već zauzela celu Ukrajinu, NATO se oslanja na SAD

Blic pre 1 sat
Tramp: Bez mene bi Rusija već zauzela celu Ukrajinu, NATO se oslanja na SAD
Tramp tvrdi da su njegovi lični odnosi sa ruskim predsednikom Putinom sprečili potencijalnu globalnu eskalaciju On je takođe pozvao evropske zemlje da preuzmu veću odgovornost za sopstvenu bezbednost unutar NATO-a Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da bi Rusija zauzela celu Ukrajinu da on nije čelu SAD, dodajući da ta zemlja u okviru NATO-a vidi pre svega Sjedinjene Države kao ključnog protivnika, dok ostale članice Alijanse,
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Američki državni vrh o Iranu - sastaju se Tramp, Rubio, Hegset i Kejn! Na stolu i vojni udari!

Američki državni vrh o Iranu - sastaju se Tramp, Rubio, Hegset i Kejn! Na stolu i vojni udari!

Kurir pre 6 minuta
"Bez mene bi Rusija već zauzela celu Ukrajinu"

"Bez mene bi Rusija već zauzela celu Ukrajinu"

B92 pre 41 minuta
Provladini skupovi u Iranu: „Iranski ustanak protiv američko-cionističkog terorizma“

Provladini skupovi u Iranu: „Iranski ustanak protiv američko-cionističkog terorizma“

Danas pre 1 sat
Tramp: Bez mene bi Rusija već zauzela celu Ukrajinu, NATO se oslanja na SAD

Tramp: Bez mene bi Rusija već zauzela celu Ukrajinu, NATO se oslanja na SAD

RTV pre 56 minuta
Tramp: SAD imaju pravo da deluju ako postoji pretnja, ne treba mi međunarodno pravo

Tramp: SAD imaju pravo da deluju ako postoji pretnja, ne treba mi međunarodno pravo

NIN pre 57 minuta
Tramp: SAD imaju pravo da deluju ako postoji pretnja, ne treba mi međunarodno pravo

Tramp: SAD imaju pravo da deluju ako postoji pretnja, ne treba mi međunarodno pravo

Euronews pre 51 minuta
"Amerika ima pravo da deluje ako postoji pretnja"

"Amerika ima pravo da deluje ako postoji pretnja"

B92 pre 52 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

NATOUkrajinaRusijaDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Papa se sastao s liderkom opozicije Venecuele

Papa se sastao s liderkom opozicije Venecuele

Beta pre 27 minuta
Komesar EU za odbranu: Ako SAD silom preuzmu Grenland, to će biti kraj NATO-a

Komesar EU za odbranu: Ako SAD silom preuzmu Grenland, to će biti kraj NATO-a

RTV pre 36 minuta
Gmail ulazi u AI eru: nova funkcija sumira poruke

Gmail ulazi u AI eru: nova funkcija sumira poruke

PC Press pre 26 minuta
Napad Orešnika onesposobio Zavod u kojem su popravljani zapadni avioni u Ukrajini

Napad Orešnika onesposobio Zavod u kojem su popravljani zapadni avioni u Ukrajini

RTV pre 11 minuta
Francuski ministar komentarisao prodaju Rafala Srbiji

Francuski ministar komentarisao prodaju Rafala Srbiji

Danas pre 37 minuta