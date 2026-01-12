Tramp ima dva cilja u Srbiji: "Amerika je shvatila na koji način Rusija ostvaruje najveći uticaj na ovim prostorima"

Analitičari smatraju da je Vašington shvatio da Rusija najveći uticaj na Zapadnom Balkanu ostvaruje kroz energetski sektor Kako kažu, da bi napredovao dijalog Beograda i Prištine neophodno je zajedničko delovanje Vašingtona i Brisela Amerika ima dva cilja na Zapadnom Balkanu.

Prvi je proterivanje ruskog uticaja iz energetskog sektora, a drugi nastavak dijaloga Beograda i Prištine, ocenjuju analitičari za "Blic". Međutim, pitanje je da li će Kosovo i Metohija biti uskoro u američkom fokusu ako se ima u vidu situacija sa Venecuelom, Iranom i ratom u Ukrajini. Da bi Vašington mogao da vrati pozornost na Zapadni Balkan najavio je Čarls Kapčan, američki stručnjak za spoljne poslove koji je otkrio da je cilj američkog Zakona o nacionalnoj