Tramp ima dva cilja u Srbiji: "Amerika je shvatila na koji način Rusija ostvaruje najveći uticaj na ovim prostorima"

Blic pre 21 minuta
Analitičari smatraju da je Vašington shvatio da Rusija najveći uticaj na Zapadnom Balkanu ostvaruje kroz energetski sektor Kako kažu, da bi napredovao dijalog Beograda i Prištine neophodno je zajedničko delovanje Vašingtona i Brisela Amerika ima dva cilja na Zapadnom Balkanu.

Prvi je proterivanje ruskog uticaja iz energetskog sektora, a drugi nastavak dijaloga Beograda i Prištine, ocenjuju analitičari za "Blic". Međutim, pitanje je da li će Kosovo i Metohija biti uskoro u američkom fokusu ako se ima u vidu situacija sa Venecuelom, Iranom i ratom u Ukrajini. Da bi Vašington mogao da vrati pozornost na Zapadni Balkan najavio je Čarls Kapčan, američki stručnjak za spoljne poslove koji je otkrio da je cilj američkog Zakona o nacionalnoj
SAD opstrukciju dijaloga Beograda i Prištine mogu da protumače kao podrivanje mira na Balkanu, što može biti povod za sankcije…

Danas pre 10 sati
Dekanka demantuje glasine: Univerzitet iz Kosovske Mitrovice se ne premešta u Novi Pazar

Dnevnik pre 12 sati
Perić: Neistinite informacije da se Univerzitet iz Kosovske Mitrovice premešta u Novi Pazar

RTV pre 13 sati
Perić: Gnusna je laž da se Univerzitet iz Kosovske Mitrovice seli u Novi Pazar

Danas pre 15 sati
Krađa u crkvi u Severnoj Mitrovici: Nestao novac koji vernici ostavljaju kao prilog

Blic pre 17 sati
Stručnjaci za Euronews analiziraju ključne događaje: Nemiri u Iranu, značaj Grenlanda i evropska spoljna politika

Euronews pre 18 sati
Proizvodiće oklopno vozilo "Šota" zbog borbe protiv Srbije?! Vojni savez Prištine, Hrvatske i Albanije napravio prvi korak…

Blic pre 19 sati

Tramp ima dva cilja u Srbiji: "Amerika je shvatila na koji način Rusija ostvaruje najveći uticaj na ovim prostorima"

Blic pre 21 minuta
Danas sednica Republičkog štaba za vanredne situacije

RTS pre 31 minuta
Čameći u čekanju

Radar pre 6 sati
Brnabić o carinama SAD: Verujem da ćemo u dijalogu uspeti da smirimo malo situaciju

Danas pre 8 sati
SAD opstrukciju dijaloga Beograda i Prištine mogu da protumače kao podrivanje mira na Balkanu, što može biti povod za sankcije…

Danas pre 10 sati