Pregled berze: Početak godine u znaku rasta, na tržištima su padali novi rekordi

Berzanska tržišta su u novu godinu krenula sa novim zamahom za rast.

Američki indeks akcija S&P 500 u petak je dostigao nove najviše nivoe, a uz objavljivanje najnovijeg izveštaja o zapošljavanju u SAD ostvario je i nedeljni dobitak. Široki tržišni indeks porastao je za 0,65 odsto i zaustavio se na 6.966,28 poena, što predstavlja novi rekordni završetak. Tokom trgovanja dostigao je i najvišu vrednost u istoriji. Nasdaq Composite porastao je za 0,81 odsto i završio na 23.671,35 poena. Industrijski indeks Dow Jones dobio je 237,96