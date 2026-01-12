ABA liga: Pobeda Partizana u Podgorici protiv Studentskog centra

Košarkaši Partizana pobedili su na gostovanju ekipu Studentskog centra u meču 14. kola ABA lige rezultatom 66:78 (16:15, 12:27, 21:15, 17:21).

Bolje su domaći otvorili utakmicu i nakon pet minuta igre vodili su 12:3. Partizan je uspeo da se konsoliduje do kraja četvrtine i priđe na jedan poen zaostatka, bilo je 16:15. Bolji su bili izabranici Đoana Penjaroje u drugoj deonici i predvođeni Vašingtonom i Džekirijem su na kraju prvog poluvremena vodili sa 42:28. Crno-beli su nervozno odigrali treću četvrtinu i Dvejn Vašington koji je biom okosnica ekipe je dobio tehničku grešku zbog prigovora na suđenje.