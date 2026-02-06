Penjaroja: Navijači su uživali, možemo da budemo još bolji

Danas pre 1 sat  |  A. Pavlović
Penjaroja: Navijači su uživali, možemo da budemo još bolji

Košarkaši Partizana pobedili su sa stilom ekipu Panatinaikosa rezultatom 78:62 u 27. kolu Evrolige, a trener crno-belih Đoan Penjaroja je izašao vidno zadovoljan pred medije na konferenciji za štampu. – Tim je uživao večeras, naši navijači su uživali.

Odigrali smo kompletnu utakmicu, pogotovo u prve tri četvrtine. Tim je pokazao da može da igra dobru odbranu protiv jako dobrog tima. Kontrolisali smo ritam, dobro trčali. Igrači su zaslužili veliku pobedu pošto su u prošloj utakmici zaslužili više. Ovo je dobra utakmica za nas i za naše navijače, i nadam se da ćemo protiv Dubaija imati istu atmosferu kao i sad – rekao je Penjaroja. Potom je istakao da ova pobeda mnogo znači. – Mislim da se tim u poslednje dve
KošarkaPartizanEvroliga

