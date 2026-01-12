Polovičan učinak Srba na turnirima pred Australijan open

Danas pre 1 sat  |  M. L.
Polovičan učinak Srba na turnirima pred Australijan open

Srpski teniseri su imali polovičan učinak u ponedeljak na turnirima pred Australijan open.

Najbolja srpska tenisera Olga Danilović dramatično je otpočela 2026. godinu, jer je preokretom savladala 31. igračicu sveta Mekartni Kesler (SAD) sa 4:6, 6:4, 6:4 za osminu finala turnira u Hobartu. Za četvrtfinale će se boriti protiv pobednice meča Barbore Krejčikove (Češka) i Pejton Sterns (SAD). Miomir Kecmanović nije bio uspešan. Srpski teniser je poražen u prvom kolu turnira u Adelejdu od Valentana Vešeroa iz Monaka u dva seta (7:6, 6:4). Kecmanović i dalje
