Od sada moguća prijava štete u Gradskoj upravi u Loznici ne gube vreme da pomognu građanima

Kurir pre 5 minuta
LOZNICA – Grad Loznica formiraće Komisiju za obilazak terena i procenu štete nastale usled elementarne nepogode izazvane obilnim snežnim padavinama, koje su dovele do prekida u snabdevanju električnom energijom, večeras je saopšteno iz gradske uprave.

Građani koji su pretrpeli materijalnu štetu mogu već od sutra (12.1.), od 7 do 20 časova, da je prijave pozivom na brojeve telefona: 066 80 80 961; 066 80 64 688. Osim toga za potrebe pružanja pomoći i podrške ugroženim građanima, gradska uprava će otvoriti poseban podračun na koji će biti moguće uplaćivati donacije, navodi se u saopštenju i ističe da će o daljim koracima i aktivnostima Grad Loznica blagovremeno obaveštavati javnost. Podsetimo u Loznici je od 5.
