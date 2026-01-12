Putevi Srbije imaju važno obaveštenje za sve vozače: Savetuje se poseban oprez u vožnji, zimska oprema obavezna! Evo šta je neophodno da imate foto

JP „Putevi Srbije“ apeluje na sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni zbog najavljenih niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima kada postoji mogućnost pojave mestimične poledice i magle, pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima.

Savetujemo vozače da ne kreću na put bez obavezne zimske opreme i da prilagode vožnju uslovima na putu. Sva raspoloživa mehanizacija je na terenu 24 časa i ekipe putara su u pripravnosti i spremne da intervenišu u cilju bezbednog odvijanja saobraćaja. Detaljne informacije o stanju na državnim putevima Republike Srbije u realnom vremenu, možete naći na internet prezentaciji JP „Putevi Srbije" na linku: