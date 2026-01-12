Situacija stabilna: U Crnoj Gori vodostaji u opadanju, jedine kritične tačke Vranjina i Rijeka Crnojevića

U Crnoj Gori vodostaji su danas u opadanju, a kritične tačke su i dalje Vranjina, Rijeka Crnojevića i Žabljak Crnojevića, saopštio je crnogorski MUP.

U saopštenju se navodi da, prema najnovijim merenjima Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, većina vodostaja u Crnoj Gori opada, dok su kritične tačke i dalje Vranjina, Rijeka Crnojevića i Žabljak Crnojevića zbog porasta nivoa i blizine stambenih objekata, prenela je RTCG. Ističe se da su merenja izvršena danas u 6 časova i da su u poređenju sa jučerašnjim merenjima u 11 časova svi vodostaji u opadanju, osim na nekoliko lokacija: Vranjina, gde je zabeležen
