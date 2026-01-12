Skoplje priprema najstroži zakon protiv pušenja: Kazne će ići i do više stotina evra!

Severna Makedonija uvodi najstroža pravila do sada i radikalno zabranjuje pušenje na javnim mestima, uključujući i mnoge prostore gde je to ranije bilo dozvoljeno.

Novi predlog zakona o zaštiti od pušenja predviđa potpune zabrane koje će značajno promeniti ponašanje ljudi u javnosti, ali i u određenim privatnim okolnostima koje utiču na druge. Prema nacrtu zakona koji je pušten u javnu raspravu, pušenje se zabranjuje u svim zatvorenim i otvorenim javnim prostorima, što obuhvata bolnice, škole, sportske terene i objekte kulture. Posebno važna stavka je da automobil u kojem se nalazi dete postaje zona u kojoj je pušenje