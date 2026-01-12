Deo đaka Jovine gimnazije u bojkotu, roditelji tvrde da direktor od profesora traži spisak učenika u protestu

Deo učenika Jovine gimnazije u Novom Sadu stupio je u višednevni bojkot i imaju dva zahteva.

Oni ne žele da govore pred kamerama jer ih "direktor Radivoje P. Stojković targetira i traži da se dostavi spisak s imenima đaka u bojkotu". Deo đaka najavio je bojkot koji će trajati od danas, 12. januara, pa do 16 januara. Imaju dva zahteva - da se dostavi dokumentacija koja će pokazati da je zgrada škole bezbedna za upotrebu i da konačnu krenu da pohađaju nastavu u ovoj školi. Maturanti nisu želeli pred kamere N1 jer se plaše targetiranja, kaže naša reporterka.
