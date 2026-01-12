Iran u trećoj nedelji pobune: Više od 570 mrtvih, režim poručuje da je spreman i za rat i za dijalog, Pahlavi poziva Trampa da „odmah deluje“VIDEO

Masovni antivladini protesti u Iranu ušli su u treću nedelju, a prema podacima američke organizacije za ljudska prava, do sada je poginulo najmanje 572 ljudi.

Vlasti su gotovo potpuno isključile internet i telefonske veze, dok Sjedinjene Američke Države razmatraju vojne opcije, a Teheran poručuje da je spreman i za rat i za dijalog. Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči izjavio je u intervjuu za Al Džaziru Arabik da je Teheran spreman da sedne za pregovarački sto sa Sjedinjenim Američkim Državama kada je reč o nuklearnom programu, ali samo ukoliko razgovori budu vođeni bez pritisaka, pretnji i ultimatuma, prenosi